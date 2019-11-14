Футбол
Sport24.ru«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет заменить Ибрагимовича Кавани
«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересован в переходе под свои знамена нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. С помощью уругвайца в «Гэлакси» хотят восполнить потерю Златана Ибрагимовича, который покинул команду.
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Политика
Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города
После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
Общество
Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
Происшествия
Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста
Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Происшествия
Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков
Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Космос
«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году
"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Происшествия
СК не нашел клеветы в статье «Медиазоны» о пытках в карельской колонии
Савельев подал заявление в СК и попросил привлечь журналистку, заключенного и «Медиазону» к ответственности.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов, попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Спорт
Малышко выиграл первую контрольную гонку на сборе в Тюмени
Дмитрий Малышко занял первое место в первой контрольной спринтерской гонке на сборе сборной России по биатлону в Тюмени.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Музыка
Музыкальный критик рассказал, как Пугачева перенесла концерт в Минске
Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал, что на самом деле происходило с певицей и почему после концерта она почувствовала себя плохо.
Спорт
Создатели Mortal Kombat 11 показали Синдел в действии
NetherRealm представила дебютный и вместе с этим релизный трейлер Синдел для Mortal Kombat 11.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Общество
В Венеции предупреждают о новом наводнении
Новое наводнение грозит Венеции в ближайшее время.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.