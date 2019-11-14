Футбол
Накануне.Ru«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что Ибрагимович покидает команду
Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил, что контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем не будет продлен. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды. Нынешний контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" рассчитан до конца 2019 года.
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Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
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Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня вчера в 07:46
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В конгрессе США прошли первые слушания по импичменту Трампа
В конгрессе США в среду, 13 ноября, прошли первые открытые слушания по импичменту американского лидера Дональда Трампа.
Life.ru вчера в 18:57
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Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
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Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
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Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»
Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 06:25
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru вчера в 04:29
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Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва 12 ноября в 14:38
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Экономика
Страны БРИКС обсуждают использование единой криптовалюты для расчетов
РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами.
ТАСС 06:11
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня 11 ноября в 13:49
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
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Актуальные Новости вчера в 04:24
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
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Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
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Билли Айлиш выложила в Сеть новую песню
РИА Новости 05:52
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество
Россияне потратили на распродаже AliExpress 17 миллиардов рублей
В дни акции жители РФ тратили на AliExpress примерно 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.
Мир новостей 01:21
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27