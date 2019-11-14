Футбол

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Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Ибрагимович выступал за "Гэлакси" с 2018 года.
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