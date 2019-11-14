Футбол

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Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Ибрагимович выступал за "Гэлакси" с 2018 года.
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Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Ибрагимович покидает «Лос-Анджелес Гэлакси»

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«Пришел, увидел, победил». Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Bookmaker-ratings.ru16:26
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:21, Вашингтон
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Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
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Компания Ford представила новую Ford Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Escape для китайского рынка.
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В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna.
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Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
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Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
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Пациент выпал из окна краевой клинической больницы в Чите

Из окна краевой клинической больницы в Чите 13 ноября выпал пациент.
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КДК дисквалифицировал Гончаренко за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о решении дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно) после эпизода с участием 42-летнего специалиста в гостевом матче с ФК «Сочи».
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Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
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Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян

В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
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На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски

Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.
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В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов

Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
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