«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС).

Политика В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Политика Глава Минюста США назвал ZTE и Huawei угрожающими безопасности Как говорится в письме главы Минюста: "В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности".

Футбол Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.

Финансы Банки захотели получать от россиян декларации о доходах Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Политика В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».