Футбол

Накануне.RuНакануне.Ru«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что Ибрагимович покидает команду

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил, что контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем не будет продлен. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды. Нынешний контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" рассчитан до конца 2019 года.
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