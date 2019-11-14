Футбол
Накануне.Ru«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что Ибрагимович покидает команду
Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил, что контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем не будет продлен. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды. Нынешний контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" рассчитан до конца 2019 года.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил Ибрагимовича и собрал все его голы за клуб в один видеоролик
Спорт-Экспрессвчера в 00:52
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