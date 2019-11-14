Футбол

РБКРБК«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС).
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