Футбол
РБК«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба профессиональной футбольной лиги США и Канады (МЛС).
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Происшествия
Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Шоу-бизнес
Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы
Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
Происшествия
Житель Петербурга забирал ребенка из сада с гранатой и автоматом
В Колпино Санкт-Петербурга мужчина собирался забирать своего сына с детского сада, вооружившись автоматом и гранатой.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУФСИН
Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия об избрании задержанному главе ГУ ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву меры пресечения в виде ареста.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков на страницах «Военно-промышленного курьера» сделал заявление о том, что Вашингтон ожидает позорное поражение в Сирии.
Происшествия
В Забайкалье объявили траур по погибшим в автокатастрофах под Агинским
15 ноября в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в двух автокатастрофах, которые произошли в Агинском Бурятском округе 13 и 14 ноября.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
Гаджеты
Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch
Китайский производственный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Армия и оружие
На севере Сирии создана новая военная база России
Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территории, подконтрольной курдским «Сирийским демократическим силам».
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
Футбол
«Торпедо» неожиданно проиграло «Нижнему Новгороду»
Неожиданный результат зафиксирован в заключительном матче 23-го тура ФНЛ.
Космос
SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink
Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Происшествия
Исчезнувшего из липецкой школы ребенка разыскивают в Воронеже
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.