Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Лос-Анджелес Гэлакси» определился с заменой Ибрагимовичу

Нападающий «ПСЖ» Эдисон Кавани может продолжить карьеру в MLS. Уругвайский форвард интересен «Лос-Анджелес Гэлакси». Руководство американского клуба планирует подписать контракт с Кавани, который должен заменить Златана Ибрагимовича.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать Кавани на замену Ибрагимовичу

Sports.ru11:14

СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает Кавани в качестве замены Ибрагимовичу

Матч ТВ11:03

«Лос-Анджелес Гэлакси» поблагодарил Ибрагимовича и собрал все его голы за клуб в один видеоролик

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Sport24.ru09:03

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Sport.ru01:00

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу

Чемпионат10:44

«Лос-Анджелес» посвятил Ибрагимовичу пятиминутное видео, показав все его голы за клуб

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