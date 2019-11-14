Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что нападающий Златан Ибрагимович покинет клуб по истечении срока контракта. Сообщается, что стороны решили не продлевать сотрудничество по взаимному согласию. Таким образом, 31 декабря швед станет свободным агентом.

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Происшествия Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика» Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.

Происшествия В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

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