Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что нападающий Златан Ибрагимович покинет клуб по истечении срока контракта. Сообщается, что стороны решили не продлевать сотрудничество по взаимному согласию. Таким образом, 31 декабря швед станет свободным агентом.
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СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» рассматривает Кавани в качестве замены Ибрагимовичу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз

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