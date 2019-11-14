Футбол
Бомбардир.ру«Лос-Анджелес Гэлакси» подтвердил уход Ибрагимовича
Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявила, что нападающий Златан Ибрагимович покинет клуб по истечении срока контракта. Сообщается, что стороны решили не продлевать сотрудничество по взаимному согласию. Таким образом, 31 декабря швед станет свободным агентом.
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Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Общество
Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым
Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Космос
Команда InSight вновь всматривается в яму на Марсе
На фото InSight смотрит в яму, тень роботизированной руки зонда InSight движется над тепловым зондом или «кротом», 3 ноября 2019 года, в 333-й марсианский день или сол миссии.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Армия и оружие
National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что российской экономике удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Политика
Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен
Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
Авто
Представлен новый седан Audi S8
Немецкая компания Audi обновила свой флагманский седан в «заряженной» версии S8.
Авто
Фургон Volkswagen T5 с двигателем от Porsche 911 продают в Германии
На портале Mobile.de в Германии продаётся Volkswagen Transporter T5, который способен разгоняться до скорости более 300 км/час.
Происшествия
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи
В первом погибли четверо, еще трое пострадали. Во втором, с участием грузовиков и микроавтобуса, - семь жертв.
Хоккей
«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Трактор»
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Кино