Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе поражение кряду

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«Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 1:2 на выезде уступил «Колорадо Рэпидз» в матче регулярного чемпионата MLS. Для команды, в составе которой выступает шведский форвард Златан Ибрагимович, это поражение стало вторым кряду.
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