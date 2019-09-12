Футбол
ProstoProSport«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе поражение кряду
«Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 1:2 на выезде уступил «Колорадо Рэпидз» в матче регулярного чемпионата MLS. Для команды, в составе которой выступает шведский форвард Златан Ибрагимович, это поражение стало вторым кряду.
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Колорадо Рэпидз – Лос-Анджелес Гэлакси. Экспертный прогноз на матч чемпионата США
Букмекеры.рфвчера в 13:34
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Колорадо», Ибрагимович не забил впервые за 5 матчей
Sport24.ruвчера в 23:20
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Коммерсантъ 00:43
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