Футбол
Чемпионат«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может остаться в клубе MLS, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство американского клуба предложило 38-летнему шведскому футболисту продлить контракт на один год.
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