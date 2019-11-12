Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может остаться в клубе MLS, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, руководство американского клуба предложило 38-летнему шведскому футболисту продлить контракт на один год.
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