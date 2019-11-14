Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт

По информации источника, клуб МЛС предложил шведу продлить соглашение на один год. Ранее руководитель МЛС Дон Гарбер заявил, что 38-летний форвард ведет переговоры с «Миланом». Сообщалось, что футболист покинет «Гэлакси» в декабре 2019 года по истечении срока действия контракта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибрагимович близок к переходу в «Болонью» из-за дружбы с Михайловичем

Спорт-Экспресс12 ноября в 08:31

«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов

Чемпионат12 ноября в 09:34

«Болонья» стала внезапным фаворитом в борьбе за Ибрагимовича

ODDS.ru12 ноября в 09:41

Ибрагимович предпочитает перейти в «Болонью», а не в «Милан»

Soccer.ru12 ноября в 08:34

СМИ: Ибрагимович предпочитает «Болонью» остальным вариантам

Sportbox.RU12 ноября в 08:41

«Болонья» — фаворит на подписание Ибрагимовича

Sport24.ru12 ноября в 08:36

«Гэлакси» хочет продлить контракт со Златаном

Sports.ru11 ноября в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Футбол

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 09:56
Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир

В новом выпуске программы «Замкадье» журналисты Дмитрий Козенко и Александр Никишин обсуждают главные новости регионов России.
FreeNews-Volga 05:00
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Футбол

Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бомбардир.ру 05:56
Политика

Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
РБК 09:44
Футбол

Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импакт»

РИА Новости 09:05
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
MedikForum.ru вчера в 21:25
Политика

В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Известия 10:38
Политика

Мужа украинского депутата задержали по запросу России

Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
РБК 09:47
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:36
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 07:36
Авто

Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому

В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня 02:05
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов, попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Известия 10:58
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Технологии

Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки

Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Ридус 01:13
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Общество

Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились

Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Российская газета 10:22
Общество

Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов

В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Комсомольская правда 08:07
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Известия 08:16
Технологии

Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы

Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
News.ru 07:26
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное