Футбол
Sportbox.RU«Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт
По информации источника, клуб МЛС предложил шведу продлить соглашение на один год. Ранее руководитель МЛС Дон Гарбер заявил, что 38-летний форвард ведет переговоры с «Миланом». Сообщалось, что футболист покинет «Гэлакси» в декабре 2019 года по истечении срока действия контракта.
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Ибрагимович близок к переходу в «Болонью» из-за дружбы с Михайловичем
Спорт-Экспресс12 ноября в 08:31
«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов
Чемпионат12 ноября в 09:34
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