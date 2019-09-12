Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 1:2 уступил на выезде "Колорадо", продлив серию без побед в регулярном чемпионате до четырех матчей. Команда потерпела шестое поражение в последних девяти официальных встречах.

Политика Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.

Общество «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, общение в котором основано на видеозвонках и видеоисториях.

Происшествия В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции В Санкт-Петербурге упавший с фасада дома фрагмент декоративной отделки ранил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Хоккей «Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал появившуюся информацию в телеграм-канале бывшего пресс-атташе челябинцев Игоря Жукова о проблемах клуба с вылетом в Китай, где чёрно-белые 14 и 15 сентября должны сыграть с «Куньлунь Ред Стар».

Гаджеты Россия стала лидером по количеству киберугроз для Android Компания ESET обнародовала результаты исследования, посвящённого развитию киберугроз для мобильных устройств под управлением операционной системы Android.

Интернет Mozilla тестирует VPN для Firefox, но только в США Компания Mozilla запустила тестовую версию своего VPN-расширения под названием Private Network для пользователей браузера Firefox.

Энергетика Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

Политика В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Экономика Россиянам могут разрешить досрочно забирать пенсионные накопления Моисеев уточнил, что если человек решит забрать пенсионные накопления, ему придется вернуть налоговый вычет, предусмотренный для этих взносов в размере 6% от зарплаты.

Политика МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Футбол Модрич получил травму мышцы бедра Как сообщает пресс-служба команды, после проведения медицинского обследования у хавбека диагностирован спазм приводящей мышцы.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Музыка Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной» Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.