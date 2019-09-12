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ТАССТАСС«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Колорадо» в регулярном чемпионате MLS

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Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 1:2 уступил на выезде "Колорадо", продлив серию без побед в регулярном чемпионате до четырех матчей. Команда потерпела шестое поражение в последних девяти официальных встречах.
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