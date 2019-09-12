Футбол
ТАСС«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Колорадо» в регулярном чемпионате MLS
Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 1:2 уступил на выезде "Колорадо", продлив серию без побед в регулярном чемпионате до четырех матчей. Команда потерпела шестое поражение в последних девяти официальных встречах.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Колорадо», Ибрагимович не забил впервые за 5 матчей
Sport24.ruвчера в 23:20
Колорадо Рэпидз – Лос-Анджелес Гэлакси. Экспертный прогноз на матч чемпионата США
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