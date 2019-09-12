Футбол
REGNUM«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил на выезде «Колорадо» в матче MLS
Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил команде «Колорадо Рэпидз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Игра прошла на поле стадиона «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Колорадо», Ибрагимович не забил впервые за 5 матчей
Sport24.ruвчера в 23:20
«Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года
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