Футбол

REGNUMREGNUM«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил на выезде «Колорадо» в матче MLS

Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил команде «Колорадо Рэпидз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Игра прошла на поле стадиона «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.
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