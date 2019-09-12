Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил команде «Колорадо Рэпидз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Игра прошла на поле стадиона «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил на выезде «Колорадо» в матче MLS

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