Футбол
Бомбардир.руИбрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в сезоне отличился 30 раз, также швед отдал семь ассистов. На третьем месте в гонке бомбардиров форвард «Атланты» Джозеф Мартинес – 27 голов, четыре ассиста. В 34-м туре "Лос-Анджелес" благодаря хет-трику Велы обыграл "Колорадо Рэпидз" (3:1).
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Вела с 34 голами выиграл снайперскую гонку регулярного сезона MLS, Ибрагимович — второй
Спорт-Экспрессвчера в 22:35
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