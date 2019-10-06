Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS

Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес». В игре 34-го тура команда обыграла «Колорадо Рэпидз» со счетом 3:1 и набрала 72 очка, показав лучший результат в истории MLS. Первый раунд плей-офф «Лос-Анджелес» пропустит на правах победителя западной конференции.
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