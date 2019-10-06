Футбол
ProstoProSport«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес». В игре 34-го тура команда обыграла «Колорадо Рэпидз» со счетом 3:1 и набрала 72 очка, показав лучший результат в истории MLS. Первый раунд плей-офф «Лос-Анджелес» пропустит на правах победителя западной конференции.
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«Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч МЛС 6 октября 2019 года
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