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Лосось не держит икру

Резкое увеличение в этом году вылова лососевых вряд ли приведет к ожидаемому удешевлению красной икры.
Коммерсантъ
Цены поднимутся до 3,7—4 тысяч рублей за 1 кг в оптовом звене и до 5—6 тысяч рублей за 1 кг — в рознице, передает «Коммерсант».
URA.Ru
По словам Хомутова, в этом году всю мороженую икру, на которую приходится около 50% от годового объема производства, покупают или готовы покупать компании из Японии из-за резкого увеличения потребления на фоне пандемии.
Forbes
По словам Хомутова, если японские потребители выкупят все мороженое сырье, то цены побьют прошлогодние рекорды.
Forbes

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