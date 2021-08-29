КоммерсантъЛосось не держит икруРезкое увеличение в этом году вылова лососевых вряд ли приведет к ожидаемому удешевлению красной икры.КоммерсантъЦены поднимутся до 3,7—4 тысяч рублей за 1 кг в оптовом звене и до 5—6 тысяч рублей за 1 кг — в рознице, передает «Коммерсант».URA.RuПо словам Хомутова, в этом году всю мороженую икру, на которую приходится около 50% от годового объема производства, покупают или готовы покупать компании из Японии из-за резкого увеличения потребления на фоне пандемии.ForbesПо словам Хомутова, если японские потребители выкупят все мороженое сырье, то цены побьют прошлогодние рекорды.ForbesЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Невские НовостиВЕСТИ: ПриморьеПодробнее о событииРосрыболовство с ФАС собралось предотвратить искусственный рост цен на красную икруForbes20:16Предсказан рекордный рост стоимости красной икрыТелеканал 360°22:46«Ъ»: Успешная путина не поможет красной икре подешеветьОбщественная служба новостей22:33Красная икра может рекордно подорожать к новогодним праздникамНевские Новости23:22Производители предупредили о рекордном росте цен на красную икруURA.Ru18:55Лосось не держит икруКоммерсантъ17:55Показать ещёОценить11Поделиться