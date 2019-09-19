Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.

с чего всё началось

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

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