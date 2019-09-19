Экономика

РБКРБКЛосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.
РБКвчера в 02:01

Подробнее о событии

В России резко подорожала рыба

Коммерсантъвчера в 03:53

Снижение улова обернулось резким подорожанием рыбы

Московский Комсомолецвчера в 05:32

В России резко подорожала рыба

URA.Ruвчера в 04:11

Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

REGNUMвчера в 19:16

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известиявчера в 03:32

Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли

Царьградвчера в 03:15

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБКвчера в 02:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:31, Вашингтон
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

21 вид охотничьих животных стоит 267 млрд рублей, а самыми дорогими зверями стали лоси - их власти оценивают в 88 млрд рублей.
Газета.Ru 04:15
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

РИА Новости 03:59
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 18 сентября в 12:24
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия

В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Происшествия

Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию

Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.
Московский Комсомолец 04:42
Политика

Путин повысил зарплаты чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатов и гражданских госслужащих.
ProUfu.ru вчера в 11:42
Музыка

Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»

Телеканал 360° вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ вчера в 19:57
Политика

«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа

В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Культура

Звезды «Теории большого взрыва» снимутся в ремейке сериала «Миранда»

Джим Парсонс и Майем Биалик, снимавшиеся в «Теории большого взрыва», вновь поработают вместе и исполнят главные роли в комедийном сериале CBS «Карла» (Carla) — американском ремейке английского ситкома «Миранда».
КиноПоиск 04:10
Политика

Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября официально вступил в должность губернатора, сообщает газета «Губерния».
РБК 04:56
Здоровье

Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака

Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 17 сентября в 03:42
Политика

Константинов вновь стал спикером парламента Крыма

До воссоединения Крыма с РФ был депутатом трех созывов Верховной рады (совета) Автономной республики Крым, в том числе с 2010 по 2014 год являлся спикером парламента.
Интерфакс - Россия 04:45
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Алеся Кафельникова, Ирина Шейк и другие модели на показе Moschino

Алеся Кафельникова продолжает покорять мировой подиум: вчера модель стала участницей показа Moschino в рамках Недели моды в Милане.
Super.ru 03:19
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

Газета.Ru 00:50
Экономика

Чиновники никак не могут выполнить поручение Медведева без Путина

Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода.
Ведомости вчера в 17:23
Футбол

Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним

Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
News.ru 04:27
Кино

Скончался актер Сергей Афанасьев

Москва 24 вчера в 10:03
Армия и оружие

Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».
Коммерсантъ 04:33
Происшествия

При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек

В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Происшествия

В Мосгорсуд поступило представление Генпрокуратуры по «делу Устинова»

Московский городской суд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру и бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову, сообщила 20 сентября пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
REGNUM 03:55
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Шоу-бизнес

Саша Артёмова из «Дома-2» впервые стала мамой

Сегодня, 19 сентября 2019 года, бывшая участница телепроекта "Дом-2" Саша Артёмова подарила своему мужу Евгению Кузину ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное