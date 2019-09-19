Экономика

РБКРБКЛосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.
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Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБКвчера в 02:01

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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

REGNUMвчера в 19:16

Снижение улова обернулось резким подорожанием рыбы

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В России резко подорожала рыба

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Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

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В России резко подорожала рыба

URA.Ruвчера в 04:11

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБКвчера в 02:01
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Муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице

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Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

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Lenta.ru вчера в 07:41
Политика

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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

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Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
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Подколзин: «Я даже одну шайбу забить не могу, мне сейчас нужно играть!»

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru вчера в 15:24
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Valve экспериментирует с рейтинговой системой – изменили приоритет поиска ролей, добавили репорты за игру не на своей роли во время драфта и начала матча, компания борется со смурфами и банит токсичных и нечестных игроков.
Cyber.sports.ru вчера в 16:59
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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Экономика

Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры

По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.
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Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
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Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
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Лудогорец — ЦСКА 5:1

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:51
Гаджеты

Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Lenta.ru вчера в 22:05
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В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек

В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
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Общество

Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.
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Космос

Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период

В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
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Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки

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Газета.Ru вчера в 20:21
Недвижимость

Цены на квартиры в Подмосковье откатились на три года назад

За последние три года «квадрат» нового жилья в центральном Подмосковье стал дороже на 1,3 процента, а полная стоимость предложения (квартиры) увеличилась почти на 3 процента.
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Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкогольных напитков в небольших заведениях, находящихся в жилых домах.
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

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Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Политика

Трамп принял Цукерберга в Белом доме

Трамп принял Цукерберга у себя в Овальном кабинете. Хозяин Белого дома назвал прошедшую встречу приятной.
Экономика сегодня вчера в 21:03
Политика

Палата представителей США одобрила выделение $250 млн Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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