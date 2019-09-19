Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).

с чего всё началось

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.

Происшествия Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Политика Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом» Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Киберспорт В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон Valve экспериментирует с рейтинговой системой – изменили приоритет поиска ролей, добавили репорты за игру не на своей роли во время драфта и начала матча, компания борется со смурфами и банит токсичных и нечестных игроков.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Экономика Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Здоровье Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».

Футбол Лудогорец — ЦСКА 5:1 Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Общество Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.

Космос Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.

Недвижимость Цены на квартиры в Подмосковье откатились на три года назад За последние три года «квадрат» нового жилья в центральном Подмосковье стал дороже на 1,3 процента, а полная стоимость предложения (квартиры) увеличилась почти на 3 процента.

Общество Роспотребнадзор поддержал запрет алкоголя в кафе в жилых домах Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкогольных напитков в небольших заведениях, находящихся в жилых домах.

Армия и оружие КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Политика Трамп принял Цукерберга в Белом доме Трамп принял Цукерберга у себя в Овальном кабинете. Хозяин Белого дома назвал прошедшую встречу приятной.