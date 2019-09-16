Футбол

MetaratingsMetaratingsLouis Vuitton хочет приобрести «Милан»

Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, рассматривает вариант приобретения футбольного клуба. По данным, которыми располагает Goal.com, приоритетной целью для бизнесмена является покупка «Милан». Арно готов выкупить итальянский клуб за €1 млрд.
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Владелец Louis Vuitton намерен приобрести «Милан»

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Il Messaggero: Louis Vuitton готов купить «Милан» за 1 млрд евро весной 2020 года

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