Футбол
MetaratingsLouis Vuitton хочет приобрести «Милан»
Бернар Арно, владелец компании Louis Vuitton и один из богатейших людей планеты, рассматривает вариант приобретения футбольного клуба. По данным, которыми располагает Goal.com, приоритетной целью для бизнесмена является покупка «Милан». Арно готов выкупить итальянский клуб за €1 млрд.
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Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории
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Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
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Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
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У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
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В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
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Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".
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Кино
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев
Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни. Как стало известно РЕН ТВ, его тело обнаружили в квартире.
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RAMZEs перешёл из Virtus.pro в Evil Geniuses
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Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
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В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
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В Луге стартовала прививочная кампания против гриппа
16 сентября в Луге Ленобласти стартовала прививочная кампания против гриппа.
Ivbg.ru 09:36
Экономика
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
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Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
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Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
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Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
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Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
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На Украине убили бывшего ополченца ДНР
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Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
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