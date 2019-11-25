Экономика

Газета.RuГазета.RuLouis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH. Окончательное соглашение были подписано между компаниями.
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Бернар Арно
Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20

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