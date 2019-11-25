Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH. Окончательное соглашение были подписано между компаниями.

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Политика Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Экономика В России впервые внесли биткоин в уставной капитал Сделка удалась только со второй попытки, рассказал генеральный директор компании "Артель" Михаил Успенский: — Когда инвестор предложил внести в уставной капитал биткоин, мы сначала немного оторопели, но потом поняли, что это полностью соответствует российскому законодательству, и пошли на этот шаг.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.

Политика Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Происшествия Установлена причина отравления вадских школьников Нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на газораспределительной станции названо вероятной причиной отравление детей в вадской средней школе в Нижегородской области.