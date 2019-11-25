Экономика
Газета.RuLouis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH. Окончательное соглашение были подписано между компаниями.
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Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20
с чего всё началось
Как сказано в заявлении LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.Российская газета03:59
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