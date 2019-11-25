с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH. Окончательное соглашение были подписано между компаниями.

Спорт WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации экс-главы Коми Вячеслава Гайзера Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против экс-главы Коми Гайзера Как установили следователи, фигуранты дела долгие годы отнимали госимущество, а потом приобретали его за меньшие деньги.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.

Политика Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.

Технологии Алгоритм установил, кто писал вместо Шекспира Как отмечает MIT, для Флетчера были характерны определенные особенности письменной речи, которых избегал Шекспир: например, Флетчер часто употребляет "ye" вместо "you" и "’em" вместо "them".

Футбол В Парагвае футболист укусил соперника за голову Форвард дважды ударил Аморебьету в корпус локтем, Фернандо не оставил этого без внимания и в ответ укусил обидчика за голову.