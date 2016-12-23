Сумма сделки может составить 1 миллиард евро. Elliott Management ранее опровергал информацию о возможной продаже «Милана». Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 94,6 миллиарда долларов.

Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард

Армия и оружие Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Экономика Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.

Политика Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.

Происшествия Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Происшествия В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.

Политика В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Киберспорт В World of Tanks появится трассировка лучей Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей под названием enCore RT теперь будет поддерживаться в игре.

Политика В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.

Кино Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев Народный артист РСФСР, старейший актёр «Ленкома» Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Происшествия 20 лет боли: сегодня Волгодонск вспоминает жертв теракта В 5 часов 57 минут 16 сентября, ровно 20 лет назад произошёл взрыв бомбы — рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой.