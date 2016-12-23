Арно хочет выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Сумма сделки может составить 1 миллиард евро. Elliott Management ранее опровергал информацию о возможной продаже «Милана».

Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард

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