Футбол
Бомбардир.руLouis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард
Арно хочет выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Сумма сделки может составить 1 миллиард евро. Elliott Management ранее опровергал информацию о возможной продаже «Милана».
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Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
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Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
В Москве обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выиграл у ярославского "Локомотива" 5:2. В составе победителей трижды отличился Кирилл Капризов.
Вести.Ru 14:48
Кино
В сети появилась короткометражка по «Миру Юрского периода»
Одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своем канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
Профиль 10:45
Футбол
Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»
Нападающие ПСЖ Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе пропустят матч первого тура Лиги чемпионов против Реала.
Советский спорт 14:38
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
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SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
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Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес
Эрика Герцег без трусиков украсила обложку журнала Maxim
31-летняя солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег украсила обложку октябрьского номера мужского издания Maxim.
Paparazzi.ru 14 сентября в 08:09
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Футбол
Файзулин назвал самого крутого футболиста, против которого он играл
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин прошел блиц-опрос во время интервью корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову.
Sport24.ru 12:22
Культура
Минкульт внес Nirvana и Queen в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
ТК Звезда 14 сентября в 02:42
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Роухани прокомментировал атаку на саудовские НПЗ
Ранее глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к этим атакам.
Московский Комсомолец 13:56
Гаджеты
Lenovo выпустила новые умные часы Carme
Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
Vevby.ru 01:19
Космос
Корабль «Союз МС-15» состыковали с самарской ракетой
В понедельник, 16 сентября, на космодроме Байконур завершена стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-15" с переходным отсеком самарской ракеты-носителя.
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Брэд Питт удивился «беспорядку» на МКС
Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
РИА Новости 13:37
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Samsung Galaxy A70s предложит 64-мегапиксельную камеру
UfaTime.ru 12:03
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
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Пентагон: Вашингтон готовит ответ на атаку на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США совместно с партнерами разрабатывают ответные меры на атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Газета.Ru 15:15