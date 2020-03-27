Коронавирус

REGNUMREGNUMЛоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

Как уточнили в пресс-службе «Победы», выполнение регулярных рейсов по всем направлениям будет приостановлено с 1 апреля. Эта мера, принятая в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, будет действовать до 31 мая.
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с чего всё началось

«Победа» приостановит все полеты

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.
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Суд продлил арест историка Соколова на полгода

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