Коронавирус
REGNUMЛоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
Как уточнили в пресс-службе «Победы», выполнение регулярных рейсов по всем направлениям будет приостановлено с 1 апреля. Эта мера, принятая в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, будет действовать до 31 мая.
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с чего всё началось
Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.РБК08:19
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«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе
Интерфакс - Россия08:16
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Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Энергетика
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Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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Северная Македония вошла в НАТО
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
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Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные
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Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
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Общество
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Здоровье
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Транспорт
Все автобусы Подмосковья 28 марта меняют расписание
Все пассажирские автобусы Московской области 28 марта меняют расписание.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Во Франции режим изоляции продлят на две недели
Власти Франции подливают режим изоляции из-за эпидемии коронавируса еще на две недели – до 15 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Экономика
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Политика
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.