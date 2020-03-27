Коронавирус

REGNUMREGNUMЛоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

Как уточнили в пресс-службе «Победы», выполнение регулярных рейсов по всем направлениям будет приостановлено с 1 апреля. Эта мера, принятая в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, будет действовать до 31 мая.
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с чего всё началось

«Победа» приостановит все полеты

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.
РБК08:19

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«Победа» приостановит все полеты

Lenta.ru08:29

«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе

Интерфакс - Россия08:16

«Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

ТАСС08:16

Лоукостер «Победа» объявил о приостановке всех рейсов

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Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля

Ведомости08:07

«Победа» уходит на каникулы до лета

Коммерсантъ09:01

Лоукостер «Аэрофлота» приостановил все полеты. Акции компании упали на 6%

РБК08:43
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Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

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Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Аргументы и Факты 25 марта в 09:26
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила 26 марта Киеву обмен пленными по формуле «10 на 8» в ходе видеоконференции Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 09:15
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
Общество

Более тысячи россиян заразились коронавирусом

1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Lenta.ru 05:00
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн

Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
News.ru 05:35
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

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Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
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Энергетика

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ТАСС вчера в 15:32
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
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ТАСС 07:49
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
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Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия 01:37
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Транспорт

В Москве запустили новый участок Некрасовской линии метро

В пятницу в Москве открыли новый участок Некрасовской линии метро от "Косино" до "Лефортово".
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Здоровье

Минздрав: Коронавирус повышает риск смерти матери при родах

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, коронавирус может привести к смерти матери при родах или аборте.
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах»

Россия готовится к внезапным каникулам, которые президент объявил как средство борьбы с коронавирусом.
Новый День вчера в 09:33
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.
Газета.Ru 08:05
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Экономика

На Урале бизнесмены смогут получить до миллиона рублей без залога

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства уже работает над планом спасения в условиях коронавируса.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:33
Происшествия

Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве

Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
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