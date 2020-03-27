Коронавирус

REGNUMREGNUMЛоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

Как уточнили в пресс-службе «Победы», выполнение регулярных рейсов по всем направлениям будет приостановлено с 1 апреля. Эта мера, принятая в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, будет действовать до 31 мая.
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с чего всё началось

«Победа» приостановит все полеты

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.
РБК08:19

Подробнее о событии

«Победа» уходит на каникулы до лета

Коммерсантъ09:01

«Победа» приостановит все полеты

Lenta.ru08:29

«Победа» приостанавливает все полеты из-за коронавируса

URA.Ru08:23

«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе

Интерфакс - Россия08:16

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля

Ведомости08:07

«Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля по 31 мая

ТАСС12:05

Лоукостер «Аэрофлота» приостановил все полеты. Акции компании упали на 6%

РБК08:43
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

StarHit.ru 14:00
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Армия и оружие

Российские военные врачи прибыли в Бергамо

НТВ вчера в 02:39
Общество

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю

Руководитель Роструда Михаил Иванков разъяснил оплату труда россиян в следующую неделю, которая объявлена нерабочей: работники, которые получают оклад, получат его в том же размере, как и в рабочие дни, а сотрудникам со сдельной системой оплаты труда будет выплачиваться компенсация.
РИА Новости 06:56
Футбол

«Урал» провел двусторонний матч и отпустил игроков на карантин

Футболисты "Урала" в пятницу провели двусторонний матч, после чего команда получила выходные до 5 апреля, сообщил РИА Новости главный тренер екатеринбургского клуба Дмитрий Парфенов.
РИА Новости 09:44
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru вчера в 15:45
Политика

Песков сообщил об отсутствии эпидемии коронавируса в России

Сдерживать эпидемию в России удается благодаря мерам, которые заблаговременно начало принимать правительство.
TV BRICS вчера в 08:01
Общество

В Бельгии еще на две недели продлен режим изоляции

Власти Бельгии еще на две недели продлили режим всеобщей изоляции, сообщает РИА Новости Как уточняется, ограничительные меры будут действовать до 19 апреля.
Аргументы и Факты 14:52
Политика

Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции

"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
REGNUM 04:53
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп выразил восхищение работой врачей

Газета.Ru 11:23
Теннис

Теннисист с коронавирусом может сесть в тюрьму за нарушение карантина

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, заразившийся коронавирусом, может попасть в тюрьму за нарушение карантина, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 13:49
Футбол

Защитник «Уфы» Круговой: есть мечта жить в другой стране

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», пообщался с болельщиками в «Инстаграме».
Чемпионат 13:37
Политика

На следующей неделе Госдума ускорится и обсудит предложения Путина

26 марта на внеочередном заседании Совет Государственной думы РФ обсудит, а затем парламент в приоритетном порядке примет законодательные решения по предложениям президента России Владимира Путина в ходе телеобращения.
МонаВиста 25 марта в 12:15
Происшествия

Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке

На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.
Kursk.com 13:35
Происшествия

Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка

Шестнадцатилетняя гражданка Франции умерла от коронавируса COVID-19, сообщает L’Express.
РИА Новости 08:16
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Здоровье

В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом

В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Live24 06:20
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Здоровье

В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 15:23
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 10:14
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