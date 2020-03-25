Коронавирус

Мойка78Мойка78Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, что компания впервые столкнулась с ситуацией, когда без объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Также он отметил, что сейчас в Дубае самолет ждут 189 клиентов «Победы».
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Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
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Согласно поручению президента России Владимира Путина, размер минимальной оплаты больничного листа будет установлен не меньше МРОТ, сейчас это 12130 рублей.
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