Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЛоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая

Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая (ОАЭ) из-за того, что власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали выданное разрешение на рейс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя перевозчика.
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