Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургЛоукостер Wizz Air планирует открыть новые направления из Пулково
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air анонсировал открытие новых рейсов из петербургского Пулково в Вильнюс, Братиславу, Софию и Бухарест. Об этом сообщается портале для путешественников Vandrouki.
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Венгерский лоукостер Wizz Air запустил четыре новых рейса в Европу из Петербурга
КП - Санкт-Петербург09:52
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Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Четыре человека погибли при прорыве трубы в гостинице в Перми
В результате подтопления, которое образовалось после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, погибли четыре человека.
Футбол
Дзюба победил Кокорина в метании стаканчиков
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в Instagram показал шуточное видео со сборов команды в Катаре, на котором он соревнуется с одноклубником Александром Кокориным в метании пластикового стаканчика в урну.
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Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
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В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Экономика
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Экономика
Экспорт живого скота запретили в Казахстане
Запрет на вывоз из Казахстана распространяется на живое поголовье мелкого и крупного рогатого скота.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Футбол
Лэмпард намекнул на интерес «Челси» к Кавани
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
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Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Общество
СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии
Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике
В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Политика
Оппозиция в Москве собралась на митинг против «узурпации власти»
Оргкомитет «Марша Немцова», состоящий из оппозиционных движений, анонсировал заявку к московским властям на проведение марша против «узурпации власти» 29 февраля.
Футбол
Экс-футболист МЮ Невилл раскритиковал руководство клуба
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеведущий Гари Невилл считает, что руководство «красных дьяволов» тратит впустую деньги владельцев клуба.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
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Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Экономика
Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин
Политика
Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию страны.