Общество

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургЛоукостер Wizz Air планирует открыть новые направления из Пулково

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air анонсировал открытие новых рейсов из петербургского Пулково в Вильнюс, Братиславу, Софию и Бухарест. Об этом сообщается портале для путешественников Vandrouki.
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Венгерский лоукостер Wizz Air запустил четыре новых рейса в Европу из Петербурга

КП - Санкт-Петербург09:52

Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса

Мойка7807:25

Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом

ТАСС06:35

Первый лоукостер открывает полеты из Пулково по четырем новым направлениям

78.ru07:05

Лоукостер Wizz Air начнет летать из Петербурга в четыре европейские столицы

Peterburg2.ru06:54

Директор оператора Пулково рассказал, что в летнем расписании могут появиться рейсы еще двух лоукостеров

Фонтанка.Ру07:44

Бюджетная авиакомпания запустит из Пулково четыре новых направления

Петербургский дневник07:23
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Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Культура

BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу

BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Popcake 18 января в 06:00
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

Четыре человека погибли при прорыве трубы в гостинице в Перми

В результате подтопления, которое образовалось после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, погибли четыре человека.
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол

Дзюба победил Кокорина в метании стаканчиков

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на своей странице в Instagram показал шуточное видео со сборов команды в Катаре, на котором он соревнуется с одноклубником Александром Кокориным в метании пластикового стаканчика в урну.
Матч ТВ 08:15
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
Экономика

Экспорт живого скота запретили в Казахстане

Запрет на вывоз из Казахстана распространяется на живое поголовье мелкого и крупного рогатого скота.
iReactor 02:19
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета 17 января в 01:55
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
RT на русском 05:54
Футбол

Лэмпард намекнул на интерес «Челси» к Кавани

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Sportbox.RU 09:08
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Футбол

Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Бомбардир.ру 17 января в 12:55
Общество

СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии

Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».
РБК 08:56
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике

В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Bimru.ru вчера в 10:48
Политика

Оппозиция в Москве собралась на митинг против «узурпации власти»

Оргкомитет «Марша Немцова», состоящий из оппозиционных движений, анонсировал заявку к московским властям на проведение марша против «узурпации власти» 29 февраля.
Lenta.ru 09:53
Футбол

Экс-футболист МЮ Невилл раскритиковал руководство клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеведущий Гари Невилл считает, что руководство «красных дьяволов» тратит впустую деньги владельцев клуба.
RT на русском 02:33
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Культура

Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма

В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Культуромания 07:55
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Политика

Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Комсомольская правда 08:24
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Томске новорожденную девочку нашли в подъезде

Росбалт 05:30
Экономика

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 22:02
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

ФАН вчера в 00:04
Политика

Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Госдуму законопроект о внесении поправок в Конституцию страны.
Национальная служба новостей 09:29
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