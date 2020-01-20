Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково. Самолеты будут летать в Словакию, Румынию, Литву и Болгарию.

Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса

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