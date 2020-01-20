Общество

iReactoriReactorЛоукостер Wizz Air запустит новые дешевые рейсы из Петербурга

В компании отмечают, что запуск новых рейсов стал возможен из-за режима «открытого неба» для Пулково. Благодаря этому режиму не зарегистрированные в России авиаперевозчики смогут приземляться в Северной столице. Напомним, данный режим начал действовать в Петербурге с 1 января 2020 года.
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