Футбол
ЧемпионатЛовчев: не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Евгений Ловчев: С приходом Тедеско в «Спартаке» начинается новый эксперимент
Подмосковье Сегоднявчера в 13:15
«Совершенно не разбираясь везут»: Ловчев — о назначении Тедеско в «Спартак»
Телеканал 360°вчера в 13:12
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Политика
США ввели санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет Министерству финансов и Госдепу ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных турецких чиновников, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
Авто
УАЗ поднял цены на все свои модели
Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники (УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап») на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Происшествия
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Экономика
Белоруссия оценила ущерб из-за России
Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе.
Политика
В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву
Гражданку России Анну Богачеву, задержанную в Белоруссии по запросу Соединенных Штатов, освободили.
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Гаджеты
Вышли новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Это просто монстры
Компания Google официально анонсировала два новых смартфона - Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Политика
Россияне потребовали не давать Соловьеву итальянское гражданство
Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства.
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2% до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.