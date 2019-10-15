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Киберспорт В Fortnite началась вторая глава Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.

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