Футбол
ЧемпионатЛовчев: не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
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Евгений Ловчев: С приходом Тедеско в «Спартаке» начинается новый эксперимент
Подмосковье Сегодня14 октября в 13:15
«Совершенно не разбираясь везут»: Ловчев — о назначении Тедеско в «Спартак»
Телеканал 360°14 октября в 13:12
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Происшествия
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске
Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Армия и оружие
В Донбассе погибла дочь убитого ранее боевика нацбатальона «Айдар»
Во вторник, 15 октября, в Донбассе погибла военнослужащая ВСУ Никоненко, отец которой нес службу в нацистском батальоне "Айдар" и также был убит в Донбассе.
ИА Новороссия 02:13
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM вчера в 07:40
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика
В США рассказали, кто принимал решения по Украине
Решения в отношении Украины принимали три чиновника США — бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри, заявил высокопоставленный чиновник Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщила 15 октября газета The New York Times.
REGNUM 05:01
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Происшествия
В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире.
REGNUM 03:16
Экономика
Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать «зерновую ОПЕК»
По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в прошлом году глобальный экспорт пшеницы достиг 190,6 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось 23,1%. А суммарно упомянутые Гордеевым потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют 65,7% рынка.
РИА Новости 01:00
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Политика
Эрдоган приедет в Россию в октябре
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06