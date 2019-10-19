Футбол
Газета.RuЛовчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ". На тезис Губерниева о том, что "Спартак" больше не является топ-клубом, Ловчев резко парировал.
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Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Гаджеты
В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Гаджеты
Motorola покажет складной смартфон RAZR
Связано это с тем, что новый RAZR также будет складным, но при этом смартфон Motorola будет раскладываться вертикально, а не горизонтально, как это сделано в Galaxy Fold.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Футбол
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.
Футбол
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Хэм»
В следующем туре Эвертон в гостях сыграет против Брайтона, а Вест Хэм дома встретится с Шеффилд Юнайтед.
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Футбол
Спартак — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России со «Спартаком» (0:1), информирует Twitter «Молодежная сборная».
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Космос
Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
Футбол
Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку
Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.