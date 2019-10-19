Футбол

Газета.RuГазета.RuЛовчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»

Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ". На тезис Губерниева о том, что "Спартак" больше не является топ-клубом, Ловчев резко парировал.
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Советский футболист, полузащитник оборонительного плана. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный мастер спорта России.
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Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.
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