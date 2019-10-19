Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ". На тезис Губерниева о том, что "Спартак" больше не является топ-клубом, Ловчев резко парировал.

Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»

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