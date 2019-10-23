Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
Как сообщает официальный твиттер «Зенита», команда из Санкт-Петербурга в предстоящем матче сыграет в лазурной форме, а футболисты немецкой команды будут в белых футболках. Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» начнется в 19:55 по московскому времени.
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