Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и петербургским «Зенитом». По мнению Ловчева, «Лейпциг» является неудобным соперником для подопечных Сергея Семака.

Ловчев верит в победу «Лейпцига» над «Зенитом»

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