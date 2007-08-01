Лига чемпионов
Нева СпортЛовчев верит в победу «Лейпцига» над «Зенитом»
Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и петербургским «Зенитом». По мнению Ловчева, «Лейпциг» является неудобным соперником для подопечных Сергея Семака.
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