Экономика

РБКРБКЛояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
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с чего всё началось

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.
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