Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.

с чего всё началось

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

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Экономика Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

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Политика В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

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Общество Смертин счел неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram фотографии с парикмахером азиатской внешности и подписью "коронавирус" является неэтичной, заявил РИА Новости офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

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Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Общество Умер легендарный разведчик Алексей Ботян 10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.