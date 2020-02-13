Экономика
РБКЛояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме
Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.
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с чего всё началось
Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.РБКвчера в 22:00
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