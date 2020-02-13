Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. Больше трети (34%) россиян не хотят рекомендовать банк, в котором обслуживаются, своим родственникам и знакомым.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне перестают верить банкам

News.ru03:17

У россиян рекордно снизилась лояльность к банкам

АБН02:33

Россияне стали меньше доверять банкам

Lenta.ru00:50

Каждый третий россиянин не захотел рекомендовать свой банк

Телеканал 360°02:30

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Коммерсантъ00:43

Больше трети граждан России недовольны своим банком

REGNUMвчера в 22:52

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
РБК 03:27
Культура

На «Голосе Украины» 17-летняя студентка из Саратова спела с Тиной Кароль

Жюри десятого сезона "Голоса Украины" впечатлило выступление 17-летней Дарьи Пролоротовой из Саратова.
Взгляд-инфо 03:12
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Игры

Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств

Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 13:08
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня вчера в 03:03
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Политика

В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Городовой вчера в 00:36
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Политика

Россия заинтересована в мирном договоре с Японией, заявил посол

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
РИА Новости 01:10
Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 02:59
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития

Мишустин назвал главную задачу правительства Как отмечает РИА Новости, Илюшникова ранее работала замглавы экспертного управления администрации президента РФ, а также в Минэкономразвития замдиректором департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Общество

Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском

Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов в Минске кассирша призвала его общаться не на белорусском языке, а на русском, а в случае отказа пригрозила вызвать охрану.
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Pravda.Ru 11 февраля в 00:59
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Общество

Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии

На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 12:01
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Газета.Ru вчера в 15:48
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Общество

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия вчера в 14:43
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова

В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.
Чита.Ру 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное