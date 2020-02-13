Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.

с чего всё началось

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. Больше трети (34%) россиян не хотят рекомендовать банк, в котором обслуживаются, своим родственникам и знакомым.

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

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