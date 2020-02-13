Экономика
КоммерсантъЛояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. Больше трети (34%) россиян не хотят рекомендовать банк, в котором обслуживаются, своим родственникам и знакомым.
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с чего всё началось
Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.РБКвчера в 22:00
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Общество
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Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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Интернет
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У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими.
Хоккей
ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Армия и оружие
Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии
Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Здоровье
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В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Космос
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Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
Политика
Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
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Общество
Ураган вынес на берег Шотландии скелет загадочного морского существа
По информации газеты Daily Mail, останки странного морского создания были выброшены на северо-восточное побережье страны после урагана «Сиара».
Общество
Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство
Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Экономика
Госпрограмма развития села сократилась при неудачной попытке расширения
Минсельхоз предлагает сократить финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — с 2,3 трлн руб. до 1,5 трлн руб. на 2020–2025 годы, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства.
Авто
В РФ появился редкий Bentley Continental GT с золотой эмблемой
Компания Bentley привезла в Россию лимитированную серию Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition, созданную тюнинг-ателье Mulliner.