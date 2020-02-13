Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЛояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. Больше трети (34%) россиян не хотят рекомендовать банк, в котором обслуживаются, своим родственникам и знакомым.
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с чего всё началось

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику. Как измеряется лояльность россиян к банкам НАФИ ежегодно проводит всероссийский опрос об отношении клиентов к кредитным организациям.
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Россияне стали меньше доверять банкам

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Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

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Больше трети граждан России недовольны своим банком

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РБКвчера в 22:00
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Финская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
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ТАСС 00:30
Политика

Посол РФ в Японии заявил о заинтересованности Москвы в мирном договоре

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Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Интернет

В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими.
Вести.Ru вчера в 11:44
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Глава Amazon купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 млн долларов

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РИА Новости вчера в 15:51
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Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Армия и оружие

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Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Телеканал 360° 11 февраля в 06:53
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Телескоп «Спектр-РГ» отснял 26% звёздного неба

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
News.ru вчера в 02:56
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Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Совет безопасности ООН подписал резолюцию по Ливии, по которой не достигнут консенсус, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Общество

Ураган вынес на берег Шотландии скелет загадочного морского существа

По информации газеты Daily Mail, останки странного морского создания были выброшены на северо-восточное побережье страны после урагана «Сиара».
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Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство

Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
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Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
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Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
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Госпрограмма развития села сократилась при неудачной попытке расширения

Минсельхоз предлагает сократить финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — с 2,3 трлн руб. до 1,5 трлн руб. на 2020–2025 годы, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 17:06
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В РФ появился редкий Bentley Continental GT с золотой эмблемой

Компания Bentley привезла в Россию лимитированную серию Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition, созданную тюнинг-ателье Mulliner.
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