Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали меньше доверять банкам

Россияне стали меньше доверять банкам, в которых обслуживаются, следует из опроса аналитического центра НАФИ, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

Больше трети россиян (34%) не удовлетворены своим основным банком и, возможно, ищут ему замену, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Граждан не устраивает качество услуг, и они не хотят рекомендовать «родную» кредитную организацию друзьям и знакомым.
РБКвчера в 22:00

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Россияне стали меньше доверять банкам

Lenta.ru00:50

У россиян рекордно снизилась лояльность к банкам

АБН02:33

Каждый третий россиянин не захотел рекомендовать свой банк

Телеканал 360°02:30

Россияне перестают верить банкам

News.ru03:17

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Коммерсантъ00:43

Больше трети граждан России недовольны своим банком

REGNUMвчера в 22:52

Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме

РБКвчера в 22:00
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Экономика

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Интерфакс 04:44
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Происшествия

Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Вести.Ru 07:17
Армия и оружие

Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск

Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Военное обозрение 06:43
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru вчера в 15:25
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Авто

Стала известна стоимость Skoda Karoq в России

Моя Москва.онлайн 12:24
Армия и оружие

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории.
ФАН вчера в 00:20
Экономика

Часть россиян перестала платить по ипотеке

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
RuNews24.ru 10 февраля в 11:49
Футбол

Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Bookmaker-ratings.ru 12:14
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда 08:56
Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 11:56
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Шоу-бизнес

Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей

Pravda.Ru вчера в 03:35
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК 05:29
Политика

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Коммерсантъ 11:17
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
АБН вчера в 05:38
Политика

Кадыров оценил слова Путина о родителе «номер один» и «номер два»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
РИА Новости 10:15
Политика

Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Петербургский дневник вчера в 14:00
Политика

Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
РЕН ТВ 12:40
Общество

Kingdom Come: Deliverance на неделю стала бесплатной в Epic Games Store

Как и планировалось, свежей бесплатной игрой в Epic Games Store стала чешская RPG Kingdom Come: Deliverance, которую пользователи сервиса смогут забрать в течение недели, до 20 февраля.
Игромания.ру 11:07
Авто

Mazda6 получит в США дизельную версию

В случае с CX-5 прибавка за дизельную версию составляла 4 тысячи долларов, поэтому можно предположить, что дизельная Mazda6 в США будет стоить 41 тысячу 345 долларов.
Daily-Motor.Ru 03:37
Футбол

Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи

Удар получился несильным, пострадавших в ДТП не было. Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи.
Чемпионат 12:41
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 02:36
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
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