Экономика
Lenta.ruРоссияне стали меньше доверять банкам
Россияне стали меньше доверять банкам, в которых обслуживаются, следует из опроса аналитического центра НАФИ, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Больше трети россиян (34%) не удовлетворены своим основным банком и, возможно, ищут ему замену, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Граждан не устраивает качество услуг, и они не хотят рекомендовать «родную» кредитную организацию друзьям и знакомым.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Экономика
В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Происшествия
Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену
По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Авто
Стала известна стоимость Skoda Karoq в России
Армия и оружие
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории.
Экономика
Часть россиян перестала платить по ипотеке
Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
Футбол
Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о родителе «номер один» и «номер два»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Политика
Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Общество
Kingdom Come: Deliverance на неделю стала бесплатной в Epic Games Store
Как и планировалось, свежей бесплатной игрой в Epic Games Store стала чешская RPG Kingdom Come: Deliverance, которую пользователи сервиса смогут забрать в течение недели, до 20 февраля.
Авто
Mazda6 получит в США дизельную версию
В случае с CX-5 прибавка за дизельную версию составляла 4 тысячи долларов, поэтому можно предположить, что дизельная Mazda6 в США будет стоить 41 тысячу 345 долларов.
Футбол
Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи
Удар получился несильным, пострадавших в ДТП не было. Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.