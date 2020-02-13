Больше трети россиян (34%) не удовлетворены своим основным банком и, возможно, ищут ему замену, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Граждан не устраивает качество услуг, и они не хотят рекомендовать «родную» кредитную организацию друзьям и знакомым.

с чего всё началось

Россияне стали меньше доверять банкам, в которых обслуживаются, следует из опроса аналитического центра НАФИ, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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