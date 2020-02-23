Музыка

Газета.RuГазета.RuЛоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил "Газете.Ru". 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией "Соловей".
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с чего всё началось

Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

Участнику из России необходимо представлять страну на международном музыкальном конкурсе Евровидение с песней на русском языке и перестать работать на чужую культуру, считает певец Юрий Лоза.
РИА Новости07:10

Подробнее о событии

«Давно пора». Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

Life.ru09:25

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Известия07:24

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РЕН ТВ08:06

Лоза высоко оценил выбор Украины для участия в Евровидении-2020

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РИА Новости07:10

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Газета.Ru06:47
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Комментарии

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Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
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Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
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Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.
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В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

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Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

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В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

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Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

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Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

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Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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