Участнику из России необходимо представлять страну на международном музыкальном конкурсе Евровидение с песней на русском языке и перестать работать на чужую культуру, считает певец Юрий Лоза.

с чего всё началось

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил "Газете.Ru". 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией "Соловей".

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Биатлон Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.

Здоровье Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Спорт Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура» Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.

Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

Общество В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля 14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.