Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.

с чего всё началось

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил "Газете.Ru". 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией "Соловей".

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

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