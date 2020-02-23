Музыка
Газета.RuЛоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»
Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил "Газете.Ru". 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией "Соловей".
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.РИА Новости07:10
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