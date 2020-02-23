Музыка

Газета.RuГазета.RuЛоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил "Газете.Ru". 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией "Соловей".
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с чего всё началось

Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.
РИА Новости07:10

Подробнее о событии

«Давно пора». Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

Life.ru09:25

Лоза дал напутствие российскому участнику Евровидения

Национальная служба новостей08:06

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Газета.Ru06:47

Лоза высоко оценил выбор Украины для участия в Евровидении-2020

News.ru07:27

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Известия07:24

Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

РИА Новости07:10

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РЕН ТВ08:06
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Комментарии

Кино

Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей

RT на русском 18:29
Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ 14:55
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
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Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском 15:39
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Политика

Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.
REGNUM 18:15
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

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Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

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Политика

В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие

В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
Красная весна 21 февраля в 04:00
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Единоборства

Харитонов эффектно нокаутировал Родригеса во втором раунде

В главном бою турнира WTKF, проходящем в Беларуси Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родризеса в дебюте второго раунда.
Спорт день за днем 16:09
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Газета.Ru 12:34
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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Происшествия

Россиянин сломал девушке ребра за невкусный ужин

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Девушка приготовила россиянину ужин, однако еда показалась ему невкусной.
Lenta.ru 13:00
Политика

Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга

Возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз может занять третье место на голосовании в парламент Гамбурга, говорится в прогнозе немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 23 февраля.
Известия 13:45
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Общество

В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM вчера в 12:22
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

СМИ: ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к нехватке 150 препаратов в США

Дальнейшее ухудшение ситуации со вспышкой нового коронавируса в Китае может привести к угрозе нехватки компонентов для производства около 150 рецептурных препаратов в США, среди которых антибиотики, дженерики, а также не имеющие альтернатив фирменные лекарства.
ТАСС 17:40
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

Американский эсминец зашел в Черное море

РИА Новости 12:19
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня 10:00
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM 13:48
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:24
Футбол

«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 16:50
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