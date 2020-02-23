Музыка

Газета.RuГазета.RuЛоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на "Евровидение-2020" артистов с песней на национальном языке. Об этом он сообщил "Газете.Ru". 22 февраля стало известно, что страну на конкурсе представит группа Go-A, которая выступит на мероприятии с композицией "Соловей".
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с чего всё началось

Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.
РИА Новости07:10

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Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

РИА Новости07:10

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Газета.Ru06:47

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Известия07:24

Лоза высоко оценил выбор Украины для участия в Евровидении-2020

News.ru07:27

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РЕН ТВ08:06

Лоза дал напутствие российскому участнику Евровидения

Национальная служба новостей08:06

«Давно пора». Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

Life.ru09:25
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