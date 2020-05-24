Некоторые представители шоу-бизнеса жалуются на свое трудное материальное положение. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды бедствуют, а артист Сергей Глушко (Тарзан) сказал, что в отличие от «бабушек и дедушек» артисты сейчас не получают ни копейки.

с чего всё началось

Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег.

Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления.

Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах

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