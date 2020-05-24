Некоторые представители шоу-бизнеса жалуются на свое трудное материальное положение. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды бедствуют, а артист Сергей Глушко (Тарзан) сказал, что в отличие от «бабушек и дедушек» артисты сейчас не получают ни копейки.

с чего всё началось

Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан. Так он прокомментировал жалобу продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.

Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

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