Коронавирус
РИА НовостиЛоза резко ответил на жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан. Так он прокомментировал жалобу продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
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с чего всё началось
Некоторые представители шоу-бизнеса жалуются на свое трудное материальное положение. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды бедствуют, а артист Сергей Глушко (Тарзан) сказал, что в отличие от «бабушек и дедушек» артисты сейчас не получают ни копейки.Вечерняя Москва14:39
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