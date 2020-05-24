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РИА НовостиРИА НовостиЛоза резко ответил на жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан. Так он прокомментировал жалобу продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
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с чего всё началось

«Заказать еду — дорого, сами готовим котлеты»: Лоза рассказал о бедствующих артистах

Некоторые представители шоу-бизнеса жалуются на свое трудное материальное положение. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды бедствуют, а артист Сергей Глушко (Тарзан) сказал, что в отличие от «бабушек и дедушек» артисты сейчас не получают ни копейки.
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Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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Евгений Викторович Пригожин
Российский предприниматель
Российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса. Компания Пригожина занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище «повар Путина». Издание «Деловой Петербург» в своём «Рейтинге миллиардеров - 2016» ставит Евгения Пригожина на 106-е место и оценивает его состояние в 7,14 млрд рублей.
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